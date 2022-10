A la Une . Les produits de lissage sont susceptibles de provoquer le cancer de l’utérus

Une étude américaine publiée en début de semaine démontre que l’utilisation fréquente de produits de lissage peut multiplier par quatre le risque de développer un cancer du col de l’utérus. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 15:38

Après 11 ans de travaux, l'Institut américain des sciences de la santé environnementale (NIEHS) a publié lundi 17 octobre une étude accablante sur les produits chimiques de lissage des cheveux. Selon les conclusions des chercheurs, le risque de développer un cancer de l’utérus est augmenté avec l’utilisation de ces produits.



Durant plus d’une décennie, 33.497 Américaines, âgées entre 35 et 74 ans, ont été suivies pour les besoins de l’étude. Parmi elles, 378 ont développé un cancer de l’utérus. Selon Alexandra White, la principale auteure de l’étude, 1,64% des femmes n’ayant jamais utilisé de produits de lissage sont touchées par ce cancer avant l’âge de 70 ans. Ce chiffre grimpe à 4,05% pour les utilisatrices fréquentes (au moins 4 fois par an).



Si l’origine ethnique n’est pas déterminante pour le développement de la maladie en lien avec les cosmétiques, le taux d’incidence concerne majoritairement les femmes noires. L’étude établit que 60% des participantes annonçant utiliser ces produits sont originaire de la communauté afro-américaine.



Alexandra White rappelle que cette étude s’associe parfaitement avec les précédentes recherches sur les liens entre ces produits et d’autres cancers, comme ceux du sein ou des ovaires. Cela en raison des perturbateurs endocriniens contenus dans ces cosmétiques, lesquels provoquent un dérèglement hormonal.



Le NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) va poursuivre ses recherches afin de déterminer quels sont les produits chimiques spécifiques en cause. Les parabènes, le bisphénol A. les métaux et le formaldéhyde font déjà office de principaux suspects.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur