Les produits de la Réunion à l’honneur dans une émission de radio nationale

Il y aura du soleil dans les studios de Virgin Radio ce soir alors que la métropole affiche des températures glaciales. Au menu de l’une des émissions radio les plus écoutées de France, « Cauet s’lâche » (103.5 FM), des fruits frais, des bouchons, des samoussas, des confitures, des jus de fruits et bien sûr, à boire avec modération, du punch.



De 18h à 21h (heure métropole), Cauet mettra nos agriculteurs à l’honneur avec des produits actuellement présentés au Salon International de l’Agriculture qui se tient Porte de Versailles à Paris. On peut y découvrir un véritable « Village Réunion» qui se donne pour ambition de valoriser l’excellence des produits de l’île.

Le Salon de l’Agriculture constitue en effet une vitrine unique pour nos producteurs péi puisque ce sont plus de 600 000 visiteurs qui s’y pressent chaque année. Le Département, chef de file en matière agricole, a frappé fort cette année en s’associant à la Région Réunion, la Chambre d’Agriculture et l’Ile de La Réunion Tourisme (IRT), sur près de 600 mètres², 20 exposants présentent leurs produits.



Ces derniers peuvent rencontrer le grand public mais également les professionnels pour tisser de véritables liens commerciaux. La présence de La Réunion dans l’émission de Cauet ajoute encore plus de visibilité à nos agriculteurs. Fruits, miel, vanille, confiseries... les papilles seront mises en éveil sur l'une des radios les plus écoutées de France, 130 000 auditeurs pour la seule émission de Cauet, l’animateur vedette de la station. Cauet qui connaît bien La Réunion pour avoir animé une série d’émissions l’année dernière sur l’art de vivre, le savoir-faire et la culture créole, bref il semblerait que l’animateur soit tombé sous le charme de notre île !