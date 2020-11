A la Une . Les proches de Lisa Guichard, décédée de la Covid, lance une cagnotte

Lisa Guichard était une jeune étudiante réunionnaise qui est décédée de la Covid mercredi dernier en Angleterre. Sa famille a lancé une cagnotte pour la rapatrier. Par NP - Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 à 08:46 | Lu 1150 fois





Le message des proches :



« La disparition de Lisa nous fait prendre conscience de la fragilité de la vie. Lisa Guichard fut emportée le mercredi 11 novembre 2020 pour notre plus grand regret.

Lisa était étudiante au sein de la prestigieuse Glion Institute Higher Education, à Londres. Jeune tamponnaise de 21 ans, la vie était devant elle et lui promettait une vie exceptionnelle. Lisa a eu un chemin jonché d’amour, de bienveillance, d'espièglerie et de solidarité. Sa façon d’être, nous laisse à tous en tête, un moment unique partagé à ses côtés. Toujours prête à tendre la main et aider les siens, sa perte résonne en nous et nous laisse dans l’incompréhension.

Il est important de laisser un souvenir impérissable de notre Lisa.. Aujourd’hui cette cagnotte tient place afin de nous aider à accompagner sa famille, à rapatrier notre Lisa auprès des siens. Ainsi elle pourra retrouver sa famille, retrouver ses amis et être proche d'eux pour le repos éternel. La voûte céleste est désormais pleine de la vaste clarté de Lisa : tout est joie, espoir, bonheur, fête et bonté. Merci à vous, qui aidez notre fille, notre soeur, notre amie à rentrer chez elle.

