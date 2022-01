Faits-divers Les proches de Kévin Rivière gardent espoir

​Un an déjà. Voilà une année que la famille de Kévin est sans nouvelle de leur proche. Par LG - Publié le Samedi 8 Janvier 2022 à 10:38

Ils ne peuvent tourner la page. Les proches de Kevin Rivière poursuivent leurs efforts pour tenter de retrouver la trace du jeune homme. Au moment de sa disparition le 8 janvier 2021, l’habitant de Bois-Nèfles Saint-Paul avait 28 ans. Il avait quitté son domicile et n'avait plus donné de signe de vie.



Malgré les nombreuses battues organisées tout au long de l’année écoulée, le jeune homme demeure introuvable. Une disparition d’autant plus mystérieuse qu’il était plein de projets comme le disaient ses proches l’an dernier.



Les Réunionnais sont une nouvelle fois appelés à faire remonter le moindre indice aux forces de l’ordre.