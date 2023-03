A la Une . Les prochaines lois et réformes qu'Emmanuel Macron veut faire passer

Le président de la République a précisé ses priorités pour les mois qui viennent. Il souhaite un retour au travail des bénéficiaires du RSA pour obtenir le plein emploi. Il veut aussi renforcer l'ordre républicain avec plus de militaires, de gendarmes et de juges. Emmanuel Macron fixe aussi comme sujets majeurs l'école, la santé et l'écologie. Par La rédaction - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 17:36