Santé Les prochaines dates des opérations de vaccination

Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 12:34

COVID-19: DATES DES PROCHAINES OPERATIONS DE VACCINATION



Pour faciliter d'avantage l'accès des Réunionnais à la vaccination, l'ARS continue de mettre en place des opérations de proximité (centres éphémères et Vaccinobus), en lien avec la Croix Rouge, le CHU, les communes et les centres commerciaux.



Les opérations de vaccination de proximité se poursuivent même en période de confinement



Des opérations éphémères au plus près des Réunionnais

L'ARS continue de déployer des opérations de proximité, en collaboration avec la Croix Rouge, le SDIS et les communes de l'île.



136 personnes ont pu se faire vacciner au CASE de la Saline les Hauts le 7 août



Les prochains centres éphémères seront mis en place:

• A Saint-Paul:

Le 14 août à la salle polyvalente de l'Eperon, de 8h30 à 17h30

Le 21 août, à la salle Joseph Gresset de Bois de Nèfles, de 8h30 à 17h30

• Au Port:

Du 16 au 18 août, au centre Paulette Adois Lacpatia, de 8h30 à 17h

• A Salazie:

Le 26 aût, au CASE de Mare à Vieille Place, de 8h30 à 17h



Le VACCINOBUS poursuit son tour de l'île

Le VACCINOBUS continue sa tournée avec le soutien de la Croix Rouge, des communes et des centres commerciaux.



Les prochains arrêts du Vaccinobus:

• Au Port:

Parking du Leroy Merlin, le 14 août, de 8h30 à 17h30

• A l'Etang-Salé les bains :

Marché forain, le 15 août, de 8h00 à 13h00

• A Saint-Pierre

Parking du centre commercial Carrefour Grand Large, du 17 au 20 août, de 8h30 à 17h30



Bilan des opérations précédentes

- 355 personnes ont pu être vaccinées à Sainte-Marie (Centre commercial Duparc) du 4 au 6 août

- 237 personnes ont pu être vaccinées au Port les 7 et 9 août

Modalités de vaccination

• QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?

Sont éligibles à la vaccination :

• Les jeunes de 12 à 17 ans

• Les adultes

• Les femmes enceintes



• COMMENT SE FAIRE VACCINER ?

En prenant RDV dans un des 9 centres de vaccination

sur internet : www.sante.fr

par téléphone: 0262 72 04 04 (du lundi au samedi de 8h à 17h)

Sans RDV dans 3 centres de vaccination :

Saint-Denis NORDEV (de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45)

La Possession (de 8h à 13h00 et de 14h à 18h00)

Le CHOR (Gabriel Martin à Saint-Paul) de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 19h30.



Auprès des pharmaciens, médecins, infirmiers et sages-femmes volontaires sur RDV



Documents à fournir

• carte vitale ou attestation de droits

• carte d'identité,

• résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.

• pour les mineurs

- Autorisation parentale (pour les mineurs de 12 -15 ans)

Elle doit être remplie et signée à l’arrivée dans le centre de vaccination.

- Carte vitale des parents obligatoire (même s’ils possèdent leur propre carte)



Ouverture des centres le dimanche

Afin de faciliter l'accès à la vaccination au plus grand nombre, les centres de vaccination sont ouverts tous les dimanches (à l'exception du Centre de l'Etang à Saint-Paul).

SANS RENDEZ-VOUS, dans les centres suivants:

• De 8h à 13h00 et de 14h à 18h00 : La Possession

• De 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 19h30: Le CHOR (Gabriel Martin à Saint-Paul)

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, dans les centres ci-dessous:

Le Tampon, Saint-André, CHU Sud, GHER, Saint Denis-Nordev et Pierrefonds



Justificatif de déplacement

Pendant la période de confinement, les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent se rendre sur

les différents lieux de vaccination (opérations de proximités, centres, ou auprès des pharmaciens,

médecins, infirmiers et sages-femmes volontaires) en se munissant d'un justificatif de déplacement:

• dérogatoire hors du périmètre de confinement

pour télécharger l'attestation, rendez-vous sur le site internet de la préfecture Télécharger

• de déplacement durant les horaires de couvre-feu

Télécharger l'attestation sur le site internet de la Préfecture: Télécharger