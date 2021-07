A la Une . Les pro de l’hôtellerie-restauration refusent de supporter le coût du licenciement des salariés sans pass sanitaire

L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de La Réunion demande au gouvernement d’assumer ses choix jusqu’au bout. Avec l’instauration du pass sanitaire et l’obligation pour les employés du secteur d’être vaccinés, de nombreux licenciements sont à prévoir pour les chefs d’entreprise. Ces derniers refusent de supporter le cout du licenciement des salariés qui ne seront pas en possession d ’un pass sanitaire valide. Le communiqué de l'UMIH : Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 17:47

Le nouveau projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire prévoit d’imposer aux professionnels qu’ils s’assurent que leurs salariés soient en possession d’un pass sanitaire valide.



A défaut de présenter un tel justificatif, le texte stipule que ces salariés ne sont pas autorisés à travailler et qu’ils peuvent, si la situation se prolonge plus de 2 mois, faire l’objet d’un licenciement pour un motif que le texte qualifie de "spécifique".



Les 4 organisations professionnelles représentatives du secteur des hôtels, cafés, restaurants, qualifie ce texte d’inacceptable.



Les représentants de la profession tiennent à rappeler que les professionnels ne sont pas opposés au pass sanitaire afin d’éviter la fermeture de leurs établissements mais pas à n’importe quelles conditions, "il n’est pas acceptable que les professionnels de l’hôtellerie-restauration se retrouvent contraints de verser des indemnités de licenciement à l’occasion de telles ruptures. D’autant plus que notre secteur est confronté à une très forte pénurie de main d’œuvre."



Nous demandons à la Ministre du travail et au Gouvernement d’assumer jusqu’au bout l’obligation de pass sanitaire des salariés de l’hôtellerie restauration. Le licenciement consécutif au fait pour un salarié "de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de 2 mois" doit être qualifié par un motif qui libère l’entreprise de coûts, d’autant que ce licenciement ne sera pas à l’initiative de l’employeur.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur