A la Une . Les prix du Gazole et du Sans Plomb baissent et celui de la bouteille de gaz augmente

La préfecture de La Réunion vient de dévoiler le prix de vente maximum des hydrocarbures et du gaz à La Réunion à compter du 1er septembre 2021. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 18:26

Le sans-plomb



Le prix public est en baisse à 1,47 €/litre. Cette évolution s’explique par la baisse de la cotation moyenne (- 2 cts sur le prix final). La baisse de la parité, les fluctuations du fret et celles des CEE influencent le prix final à la hausse, à hauteur de + 1 ct.



Le gazole



Le prix de vente est également en baisse à 1,09 €/litre (- 2 cts pour la cotation, et un influence imperceptible pour les autres paramètres).



Le gaz

Le prix final de la bouteille est en hausse à 19,38 €. Ceci s’explique essentiellement par l’évolution à la hausse des cotations (+ 5,73 % en cumulé) et la dépréciation de l’Euro (- 0,40 %) face au dollar. Les cotations « pèsent » pour 38 cts de hausse sur le prix final, auxquels viennent s’ajouter 3 cts pour la fluctuation de l’Euro.





Les prix des produits pétroliers et gaziers à La Réunion s’établissent de la façon suivante au 1er septembre 2021 :



L’historique de l'évolution des prix des carburants et de la bouteille de gaz sur les trois dernières années à La Réunion :



