A la Une . Les prix des produits frais repartent à la hausse à La Réunion

Selon l'Insee, les prix ont augmenté de manière générale de 3,9% sur les 12 derniers mois. Cependant, les hausses semblent amorcer une légère décrue, avec une baisse de 1,1% sur le mois de septembre. Parmi les hausses notables, les prix des produits frais augmentent de 2,3% après 4 mois de forte baisse. Sur un an, ces produits ont vu leurs prix grimper de 13,9%. Par La rédaction - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 09:35

Dans son évaluation mensuelle des prix à la consommation, l'Insee note une légère baisse sur le mois de septembre. Malheureusement trop faible pour compenser l'inflation sur les 12 derniers mois.



Dans l’énergie, la baisse se poursuit pour le deuxième mois consécutif à La Réunion. Les prix de l’énergie poursuivent leur baisse en septembre (- 8,7%), en raison de la baisse de la demande de produits pétroliers au niveau mondial et de l’aide de l’État de 10 centimes supplémentaires par litre au premier septembre. Les prix des produits pétroliers reculent ainsi de 11,5% après - 10,4% en août, avec notamment une baisse du prix du supercarburant sans plomb de 11,9% et du gazole de 12,1%. Le prix du gaz reste inchangé, le prix de la bouteille étant gelé à 15 euros jusqu’au 31 décembre 2022. Les prix de l’électricité sont stables depuis le mois de février.



Les prix des produits manufacturés reculent de 1,4 %. Avec les soldes du mois de septembre, les prix diminuent sensiblement dans l’habillement et les chaussures (- 5,8 %). La baisse est moins marquée pour les autres produits manufacturés (- 0,5 %).

13,9% de hausse sur les produits frais en un an



Dans l’alimentaire, la hausse se poursuit pour le deuxième mois consécutif (+ 0,4%). Les prix des produits frais augmentent de 2,3% après 4 mois de forte baisse. Sur un an, ils augmentent de 13,9%. Hors produits frais, les prix augmentent de 0,2% dans les rayons. De manière générale, les prix de ce secteur ont augmenté de 7,1% sur un an.



Les prix des services tendent toujours à la baisse, mais dans une moindre mesure par rapport au mois précédent : - 0,2% en septembre après - 1,1 % en août. D’un côté, après une baisse en août, les tarifs des services de transports rebondissent en septembre (+ 2,3%), de même que ceux des services de santé (+ 0,5%). De l’autre, les prix des services de communication diminuent (- 0,4%), ainsi que ceux des autres services (- 0,8%). L'institut de statistiques note aussi que les loyers restent stables, et que les prix du tabac n'ont augmenté que 0,1% sur le mois de septembre.