Les prix des carburants sont en baisse

La préfecture de La Réunion vient de dévoiler le prix de vente maximum des hydrocarbures et du gaz à La Réunion à compter du 1er janvier 2022. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 31 Décembre 2021 à 10:01

- Pour le sans plomb

Le prix public est en baisse à 1,53 €/litre (- 7 cts par rapport au mois précédent). Cette évolution s’explique par la baisse de la cotation moyenne et du fret (quasiment - 9 cts sur le prix final), contrebalancée par la baisse de la parité (+ 1 ct environ) et la hausse des CEE (+ 1 ct environ).



- Pour le gazole

Le prix de vente est en baisse à 1,17 €/litre (- 5 cts) essentiellement du fait de la baisse du fret et des cotations (presque – 7 cts au final).

Cette baisse du prix final est limitée par la baisse de la parité (+ 1 ct sur le prix final) et la hausse des CEE (+1 ct environ).



- Pour le gaz

Le prix final de la bouteille est en baisse à 20,85 € (- 70 cts). Ceci s’explique essentiellement par l’évolution à la baisse des cotations (- 9,53 % en cumulé), contrebalancée par l’affaiblissement de l’Euro (- 1,60 %) face au dollar. Les cotations « pèsent » pour plus de 87 cts de baisse sur le prix final, auxquels viennent s’ajouter environ 17 cts de hausse pour la fluctuation de l’Euro.



