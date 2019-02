Les prix augmentent de 1,8% en 2018, l'inflation la plus élevée depuis 2012

En France, hors Mayotte, l’inflation s’élève à 1,9 %. Après quatre années où l’évolution des prix avait été plus favorable à La Réunion qu’au niveau national, elle est ainsi du même ordre en 2018, souligne l'institut d'études statistiques.



Cette hausse des prix s’explique par la conjugaison de hausses des tarifs de l’énergie (+ 9,9 %), des prix de l’alimentaire (+ 3,3 %), des services (+ 1,1 %) et dans une moindre mesure du tabac.



À l’inverse, les tarifs des transports aériens, les prix dans l’habillement et les chaussures et ceux des produits de santé sont en recul.