Les prix augmentent de 1,8% à La Réunion sur une année

Comme l'indique l'Insee dans son bulletin du mois d'octobre, les prix à la consommation reculent de 0,4% entre juillet et septembre à La Réunion. Pour autant, sur une année, il est constaté une augmentation des pris de 1,8 %. Par NP - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 06:01

Entre juillet et septembre 2021, les prix à la consommation reculent de 0,4 % à La Réunion. La baisse des prix de saison dans l’habillement due aux soldes s’accompagne du net recul des prix des légumes frais qui se poursuit. De plus, les prix du transport aérien baissent, en lien avec le recul des réservations en basse saison. À l’inverse, les tarifs des produits pétroliers continuent de croître. Sur un an, les prix augmentent de 1,8 % à La Réunion et de 2,2 % en France hors Mayotte.



Les prix à la consommation des ménages reculent de 0,4 % entre juillet et septembre 2021 à La Réunion. Les prix des produits manufacturés baissent, comme ceux de l’alimentaire et des services dans une moindre mesure. À l’inverse, les prix de l’énergie augmentent. Les prix du tabac sont quasi stables. Sur un an, les prix augmentent de 1,8 % à La Réunion et de 2,2 % en France hors Mayotte. (Fig1)





Les prix des produits manufacturés baissent de 1,2 % sur deux mois. Avec les soldes de septembre, les prix de l’habillement reculent fortement : - 8,1 % contre - 3,6 % sur la même période l’année précédente. La baisse est plus marquée pour les chaussures que pour les vêtements et accessoires. Le recul des prix des produits de santé se poursuit : - 0,3 % depuis 2 mois après une baisse amorcée en juillet. À l’inverse, les prix des « autres produits manufacturés » repartent à la hausse (+ 0,4 %).



Si les prix des téléviseurs reviennent à un niveau habituel après la baisse de juin, ceux des films sous support DVD augmentent. À l’inverse, les prix des produits de puériculture et ceux des revêtements de sol diminuent. Sur un an, la baisse des prix de l’habillement et des chaussures est particulièrement marquée. Au total, les prix des produits manufacturés, reculent de 0,3 % à La Réunion sur un an, tandis qu’ils augmentent de 0,4 % en France. (figures 2 et 3)



​Avec - 0,6 % sur les deux derniers mois, le recul amorcé en juillet des prix des produits alimentaires se poursuit après un premier semestre de hausses continues. Le recul est porté par la forte baisse des prix des produits frais (- 8,4 % sur deux mois et

- 15,3 % par rapport au point haut du mois de juin) qui se poursuit du fait des légumes frais. Hors produits frais, les prix augmentent de 0,1 %. Sur un an, les prix de l’alimentaire diminuent de 0,1 % à La Réunion, tandis qu’ils augmentent de 1,0 % en France.



Les prix des services baissent de 0,2 % entre juillet et septembre. Les tarifs de transport reculent de 24,4 %, en lien avec la baisse saisonnière des tarifs aériens après la forte hausse en juillet. Les tarifs des services de santé reculent également. À l’inverse, la hausse des prix des « autres services » s’accélère : + 1,1 % sur les deux derniers mois après + 0,5 % en juillet. Par ailleurs, les prix des loyers et services rattachés ainsi que ceux des services de communication sont stables. Sur un an, les prix des services augmentent de 2,1 % à La Réunion et de 1,4 % en France.



Les prix de l’énergie augmentent de 2,2 % entre juillet et septembre. Après + 1,8 % en juillet et + 0,6 % en juin, la tendance haussière se poursuit, tirée par les prix des produits pétroliers qui augmentent davantage (+ 3,1 %). Les tarifs de l’électricité restent stables. Sur un an, les prix des produits pétroliers augmentent de 16,7 % à La Réunion, et se situent légèrement au-dessus du niveau de février 2020 avant la crise sanitaire en 2020. La hausse est néanmoins moindre qu’en France (19,6 %).



Les prix du tabac sont quasi stables sur deux mois (+ 0,1 %). Sur un an, ils augmentent plus fortement à La Réunion (+ 7,1 %) qu’en France hors Mayotte (+ 4,8 %).



Définitions



Qu’est-ce que l’indice des prix à la consommation ?



L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation du niveau général des prix des biens et des services proposés aux consommateurs sur le territoire. C’est une mesure synthétique des évolutions de prix à qualité constante.



La quasi-totalité des biens et des services marchands proposés aux consommateurs fait partie du champ de l’indice.

À quoi sert-il ?



Il permet de revaloriser les pensions alimentaires, les loyers d’habitation, les rentes viagères, et d’indexer le Smic et les retraites, ainsi que le taux du livret A ou d’autres produits financiers. Il permet de suivre mois par mois l’évolution des prix et donc d’apprécier les tendances inflationnistes.



Méthode



L’indice des prix est mesuré en base 100 par rapport à 2015. Une valeur de 101 signifie ainsi que les prix ont augmenté de 1 % pour la catégorie concernée entre 2015 et la date de référence.



L’évolution des indices des prix à la consommation est présentée en variation mensuelle (pourcentage d’évolution des indices du mois par rapport au mois précédent) et en glissement annuel. Celui-ci correspond à la variation au cours des douze derniers mois, qui est calculée en rapportant l’indice du mois à celui du même mois l’année précédente. Ainsi par exemple, l’indice du mois de septembre 2021 est rapporté à celui de septembre 2020.