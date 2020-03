Economie Les prix à la consommation en baisse de 0,3% en février à La Réunion En février 2020, les prix à la consommation diminuent de 0,3 % à La Réunion. La baisse est essentiellement due à celle des prix des produits manufacturés – en particulier dans l’habillement et les chaussures du fait des soldes – et de ceux des tarifs des services, qui continuent de reculer, notamment dans le domaine des transports. Parallèlement, les prix de l’énergie, de l’alimentation et du tabac poursuivent leur augmentation. En revanche, l'inflation connaît une hausse de 2% sur un an à La Réunion, contre 1,4% en France hors Mayotte.

Les prix à la consommation des ménages diminuent de 0,3 % en février à La Réunion. Les prix des produits manufacturés reculent et ceux des services poursuivent leur baisse. À l’inverse, les tarifs de l’alimentation, de l’énergie et du tabac continuent à augmenter.



Sur un an, les prix augmentent de 2 % à La Réunion et de 1,4 % en France, hors Mayotte (figure 1).

Les prix des produits manufacturés baissent de 1,4 % en février (figures 2 et 3). Conséquence des soldes d’été, cette baisse est plus marquée dans l’habillement et les chaussures (- 4,5 %) . Dans une moindre mesure, elle touche également les produits de santé et les autres produits manufacturés.



Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,4 % à La Réunion, et de 0,3 % en France.



Les tarifs des services continuent leur baisse (- 0,5 %). Du fait de la basse saison, les tarifs aériens ont reculé entraînant une baisse dans les services de transports (- 12,6 %). Hors transports aériens, les prix des services augmentent (+ 0,2 %) : les assurances liées aux transports coûtent plus cher.



Sur un an, les prix des services augmentent de 1,6 % à La Réunion, et de 1,4 % en France.

Les prix de l’alimentation continuent d’augmenter (+ 1,2 % pour le deuxième mois consécutif). Les prix des produits frais poursuivent leur flambée (+ 12,3 %), notamment les légumes (+ 21,7 %) alors que les fruits et poissons frais coûtent moins cher (- 2,9 % et - 0,1 %). Hors produits frais, les prix de l’alimentation augmentent aussi (+ 0,2 % après + 0,3 % en janvier).



Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 2,6 % à La Réunion, et de 1,8 % en France.



Les prix de l’énergie augmentent aussi en février: + 1,1 % après + 0,2 % en janvier. L’augmentation du prix de la bouteille de gaz perdure depuis six mois. En février, les tarifs du gaz augmentent de 8,7 %. L’électricité et le gasoil augmentent plus modérément (+ 1,8 % et + 0,9 %). À l’inverse, le prix de l’essence chute de 0,7 %.



Sur un an, les prix de l’énergie augmentent de 8,5 % à La Réunion, et de 1,1 % en France.



La hausse des prix du tabac s'accentue : + 3,2 % en février après +1 % en janvier. Sur un an, les prix du tabac augmentent moins fortement à La Réunion qu'en France ( + 10,6 % contre + 14,5 % ).







