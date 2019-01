Les prix à La Réunion sont encore plus élevés en 2018

Selon le dernier indice des prix à la consommation des ménages de l’Insee, les prix à La Réunion ont augmenté de 1,9% sur l’année 2018, alors qu’ils progressent de 1,6% en métropole.



L’écart continue donc de se creuser, alors que la vie chère était l’une des revendications principales des gilets jaunes. L’Insee explique cette évolution par une forte augmentation sur les derniers mois de l’année, liée aux tarifs de l’aérien en haute saison, mais aussi à l’alimentaire dont l’approvisionnement a été fortement perturbé par le mouvement social évoqué plus tôt.



Les prix des produits frais sont ceux qui augmentent le plus : +9 % sur un an à La Réunion contre + 7% en métropole.



D’autre part, les prix des produits pétroliers ont fortement reculé. L’insee note également une légère baisse dans les secteurs de l’hébergement, de la santé, et de l’habillement.



Les services de transports enregistrent le plus grand écart avec la métropole : + 3,7% contre +0,5% dans l’hexagone.