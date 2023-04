Les prévisions météo de ce samedi 8 avril avec toujours une vigilance jaune fortes pluies/orages

La Réunion est en vigilance jaune Fortes pluies/orages sur les zones : NORD et OUEST.



Le temps reste lourd voire orageux l'après-midi.



Au lever du jour, les quelques nuages circulant sur le littoral Est n'atténuent pas l'impression de beau temps sur le reste de l'île. Puis au cours de ce matin, les nuages se développent sur l'ensemble des pentes. Un peu plus tard, des averses se déclenchent dans les hauts. Elles peuvent être localement soutenues dans l'intérieur de l'île et prendre un caractère orageux en particulier sur les pentes de l'Ouest.



L'alizé de Sud-Est faiblit au profit d'un léger flux d'Est-Nord-Est favorable aux brises.



Les conditions de mer sont relativement bonnes avec une mer agitée au déferlement de deux petites houles croisées, l'une d'alizé, l'autre australe.