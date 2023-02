Les prévisions météo de ce dimanche 5 février

Début de journée plutôt agréable agrémenté de soleil sur la majorité du territoire, seul le pourtour du Volcan est moins lumineux avec un risque d'averse passagère.



Dans une masse d'air encore humide, les remparts se garnissent doucement mais sûrement, et comme à l'accoutumée, le gris domine déjà dès la mi-journée dans tous les Hauts de l'île.



Un régime d'averses s'applique cet après-midi en montagne, mais ces pluies sont moins fréquentes et moins prononcées qu'hier. Des débordements pluvieux peuvent avoir lieu vers le rivage de l'Ouest jusque sur la route du littoral.



On garde de franches éclaircies sur la côte sud, un peu moins vaillantes dans le nord. Le Volcan retrouve également le soleil. L'alizé perd un peu de sa superbe, entre 50 et 60 km/h de Saint-Joseph à Saint-Louis, un peu moins de 50 km/h sur le chef-lieu.



L'état de la mer est en voie d'amélioration, elle reste malgré tout agitée dans le sud et l'est au déferlement d'une houle de Sud-Est voisine de 2 mètres.