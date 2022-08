A la Une . Les premiers pensionnaires prennent place à l’EHPAD de Terrain-Fleury

Après plusieurs années de travaux souvent perturbés, l’EHPAD "les villas de Terrain-Fleury" au Tampon rentre enfin en activité. Les premiers pensionnaires s’installent doucement dans ce complexe très moderne. Ce mardi, ils ont eu le droit à la visite de Cyrille Melchior, André Thien-Ah-Koon et Gérard Cotellon, le directeur de l’ARS Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 16:33

Ce n’est pas encore l’heure de l’inauguration, mais cela vaut quand même bien une petite visite. Depuis quelques semaines, l’EHPAD "les villas de Terrain-Fleury" commence à accueillir ses premiers usagers après des années de péripéties.



Après deux ans d’élaboration du projet, le chantier débute en 2017. La crise des Gilets jaunes a marqué un premier coup d’arrêt, avant que la crise Covid retarde encore plus les travaux. C’est donc finalement en 2022 que le complexe est sorti de terre et a commencé à accueillir les premiers résidents. L’ensemble a coûté environ 18 millions d’euros.

Un cadre de vie entièrement pensé



Au total, l’EHPAD de Terrain-Fleury pourra compter 83 résidents. Ils auront tous une chambre individuelle équipée qu’ils pourront meubler à leur guise. Le complexe s’articule autour de grands espaces séparés en unités de vie distinctes appelées "allées". Cinq bâtiments sont destinés au médico-social. L’un pourra accueillir les médecins selon leur spécialité.



L’animation est également au rendez-vous pour les résidents. Une animatrice coordinatrice de vie sociale planifiera l’ensemble des activités quotidiennes dispensées par l’établissement ou par des prestataires (art-thérapie, zoothérapie…) ou bénévoles. Les usagers pourront donc pratiquer du chant, du travail manuel, de la lecture commune ou des jeux de société. Ils disposent d’une salle d’exposition et pourront à l’occasion sortir pour des expositions ou des pièces de théâtre.

"Une volonté humaniste"



Cyrille Melchior s’est rendu dans l’établissement pour rencontrer le personnel et les usagers. Le président du Conseil départemental a rappelé que la collectivité s’engageait pleinement face au vieillissement de la population et à l’augmentation rapide du nombre de seniors en perte d’autonomie. Au total, 500 places supplémentaires au travers de 5 nouveaux EHPAD verront le jour.



"Il y a une volonté politique et une volonté humaniste. Parce que nous voulons le meilleur accueil pour nos aînés", assure le président du Département. "Là, on passe sur un nouveau modèle, un nouveau mode d’accueil avec un établissement ouvert sur le quartier, avec des soins, de l’animation, un cadre et une qualité de vie qui changent par rapport au passé", renchérit-il.





