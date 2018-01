Les premiers hébergés à Adèle Ferrand

De manière générale, la ville de Saint-Paul a pour le moment été épargnée par les intempéries qui accompagnent la forte tempête tropicale Berguitta. Selon les prévisions de Météo France, le temps devrait considérablement se dégrader dans l’après-midi de ce jeudi 18 janvier, voire en début de soirée. À saint-Paul, tout est fin prêt pour aider la population à passer sereinement cet épisode météorologique défavorable.



À Plateau Caillou, le centre d’hébergement situé à l’école élémentaire Adèle Ferrand accueille depuis mercredi soir ses premiers sinistrés. Un couple ainsi que leur fils âgé de 25 ans qui viennent tout juste d’arriver de métropole et se retrouvent sans logement.



"On devait avoir un logement à Saint-Suzanne mais au dernier moment le propriétaire a refusé de nous louer la case", se désole François Gilbert. "On a trouvé un autre logement, mais c’est à Saint-Joseph. De plus, il faut attendre la fin du mois… On n’avait pas d’autre solution que de venir ici ou dormir dans la rue", poursuit Guylène, sa compagne.

Noter que les centres d’hébergement de la commune accueilleront le public à partir de 14h. Toutefois, en cas d’urgence, vous pouvez joindre le standard de la mairie au 0262 45 43 45.