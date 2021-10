A la Une . Les premiers 30°C de l'été !

La Réunion a enregistré pour la première fois de la saison une température supérieure à 30°C. L'été arrive, il n'y a plus du doute. Par NP - Publié le Samedi 16 Octobre 2021 à 10:24

30,8°C ont été relevés le vendredi 15 octobre dans le secteur de Pont Mathurin à l'Est de L'Etang-Salé. C'est la première température supérieure à 30°C enregistrés cette saison.



Mais il a aussi fait très chaud ailleurs avec 29°C à Saint-Denis ou encore 28°C à Saint-Leu.









Les prévisions pour ce week-end



Samedi

Cette matinée débute sous le soleil sur l'ensemble de l'île.

Les températures s'avèrent proches des normales, autour de 20°C sur le littoral et 10°C dans les cirques. Elles remontent rapidement pour atteindre 28°C sur les franges côtières, à localement 30°C autour de Saint-Louis en début d'après midi.



Ce n'est qu'en milieu de matinée que les cumulus se forment le long des versants montagneux. Cet après-midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur. Les nuages ont tendance à glisser principalement vers les hauts de l'Ouest en donnant de rares gouttes par place.



Dimanche

Quelques nuages viennent avec flirter les côtes Est et Nord-Est en matinée mais ils sont plutôt timides. En cours de journée, des nuages de pente se développent mais n'empêchent nullement le temps de rester très agréable. Tout au plus, les pentes de Saint-Pierre s'ennuagent un peu plus conséquemment et une petite averse est envisageable. Les nuages viennent ensuite glisser vers le littoral de Terre-Sainte.



