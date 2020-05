A la Une . Les premières machines à fabriquer des masques débarquent à La Réunion

La situation inédite du Covid-19 a révélé la très grande dépendance de la France vis-à-vis des pays producteurs de masques. C'est en partie pour pallier cette erreur stratégique nationale que le Conseil régional de La Réunion a décidé d'affréter les toutes premières machines de fabrication de masques achetées par des acteurs locaux de la santé et du tourisme. Par LG - Publié le Lundi 25 Mai 2020 à 12:15 | Lu 671 fois

La Région a réceptionné ce lundi matin les premières machines de production de masques pour La Réunion. Ces machines pourront produire des masques chirurgicaux et des masques de type FFP2.



Le président de la Région, Didier Robert, la vice-présidente, Yolaine Costes et le consul général de Chine, Zhihong Cheng avaient à leurs côtés les présidents des deux sociétés locales qui se sont engagées dans cette initiative. Les deux gérants Alfred Chane Pan de Corail Hélicoptères et le Dr Gérard D’Abbadie du groupe de santé les Flamboyants sont les premiers acteurs locaux à avoir passé commande de ces machines. Celle qui peut fabriquer des FFP2 a coûté environ 300.000 euros lorsque celle capable de fabriquer des masques chirurgicaux a coûté 200.000 euros. Les deux acteurs locaux de la santé et du secteur touristique tablent également sur l’embauche locale pour accompagner cette ligne de production inédite dans l’île.



"On ne sera pas forcément dans les normes sanitaires car il y a des difficultés d'approvisionnement des matériaux. Donc au départ, les masques seront vendus en tant que masques barrière", ajuste Alfred Chane Pane. Les masques du groupe Flamboyant auront quant à eux directement les normes requises pour les services de santé. Ils seront destinés "aux personnels soignants, aux hospitalisation à domicile (HAD), aux Ehpad, mais aussi à la population qui en fera la demande", précise le docteur D'Abaddie, dont le groupe a commandé une machine pour fabriquer des masques adaptés aux enfants (à voir en vidéo plus bas).

Au total, ce seront six machines qui devraient rejoindre les deux groupes (trois chacun). Une façon de répondre à la très grande difficulté de livraison des précieux masques durant la crise du coronavirus et de "nous rendre totalement autonome, avec une capacité d’1 million de masques par semaine", s'en réjouit Didier Robert. Un point de vue partagé par Yolaine Costes : "Vous avez vu comme il était compliqué d’acheter et surtout de faire parvenir des masques donc je pense que c’est une sécurité pour notre territoire que d’avoir des moyens de production", affirme la vice-présidente de Région.



L'Airbus d'Air austral a quitté la Chine hier et il a également transporté dans ses soutes des masques en provenance de la ville de Tianjin. Il s'agit là des dotations d’associations chinoises de La Réunion grâce au jumelage avec la ville de Tianjin et la Région Réunion. "C'est un moment important de coopération Chine -Réunion. Les ouvriers chinois travaillent jour et nuit pour répondre aux besoins des Réunionnais", s'en félicite le consul de Chine à La Réunion, Zhihong Cheng.



Au total, ce sont donc 3,3 millions de masques qu’a fait parvenir la collectivité régionale depuis le début de la crise sanitaire.



