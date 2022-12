A la Une . Les premières images du bateau de migrants sri lankais

L'accostage au quai du port Ouest d'un bateau en provenance du Sri Lanka - le quatrième de l'année - ne saurait tarder. L'Imula 559 longe la côte sud puis ouest de La Réunion depuis ce matin. Il met le cap sur le port de la Pointe des Galets où son entrée par le chenal du port de plaisance se déroulera en fin d'après-midi. A son bord, 44 personnes dont 3 femmes et 2 enfants, soit quasiment autant de demandeurs d'asile que lors de l'arrivée du 16 septembre et ses 46 migrants. Voici quelques photos du bateau de pêche prises à 15 heures au large de l'Etang Salé. Par LG - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 16:09





44 personnes se trouvent à bord du bateau de pêche sri lankais

Le bateau est cette fois-ci aperçu au large de Saint-Paul. Il est devancé d'une vedette de la gendarmerie maritime et de la SNSM :



Le bateau à l'approche du chenal du Port ouest :