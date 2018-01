Les premières images de Rodrigues après le passage de Berguitta

Berguitta est passée hier dans le Nord de Rodrigues, y apportant de fortes pluies fortement attendues par cette population qui souffrait depuis un long moment déjà d'une sécheresse sévère. Au point que nombre de Rodriguais avaient mis en place des dispositifs pour recueillir l'eau de pluie...



Finalement, les vents qui étaient d'environ 100 km/h n'ont guère fait de dégâts. Tout juste a-t-on constaté quelques branches d'arbres cassées. Aucun incident majeur n’a été à déplorer selon les autorités, si ce n'est une coupure générale d'électricité qui n'a guère duré, après qu'une branche soit tombée sur un transformateur.



L’aéroport de Plaine Corail a été fermé et les vols d’Air Mauritius vers et de Rodrigues annulés. Ils ont depuis repris.



Toutes les routes sont restées praticables.



21 personnes à se rendre dans cinq centres de refuge de l’île.



A noter que c'est alors que le centre météorologique mauricien venait de lever l'alerte 3 que les vents les plus violents et les pluies les plus fortes ont été ressenties sur l'ile, entrainant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Comme quoi il n'y a pas qu'à la Réunion que les services météorologiques peuvent se tromper...