La grande Une Les premières grosses pluies de l'été arrivent demain soir

Météo France annonce une dégradation sévère des conditions météorologiques au fil des prochains jours. Après un début de journée très clément, les averses concernent surtout la moitié Nord de l'île. Mais les pluies seront encore plus prononcées mercredi et jeudi ! Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 17:58 | Lu 2048 fois

Voici les prévisions pour mardi



Météo France annonce un "superbe début de journée sur toute l'île". Mais la situation se gâte dans l'après-midi surtout sur la moitié Nord de l'île. Des averses localement fortes vont d'abord toujours les Plaines du Nord et de l'Est avant d'arriver sur le littoral, le long d'une ligne entre Saint-Denis et Saint-Benoît



Des pluies moins fortes sont attendues sur les Hauteurs du Sud et de l'Ouest. Les plages de cette moitié du département seront d'ailleurs épargnées.



"La première salve pluvieuse significative de l'été 2020 arrivera par le sud en soirée, annonçant 2 jours consécutifs de pluie sur l'île, même si l'ouest sera moins concerné", préviennent les services de Météo France.



Prévisions pour mercredi



La journée de mercredi se déroule sous un ciel couvert et pluvieux. Les pluies sont plus abondantes sur le littoral du Sud Sauvage et sur les flancs Est du Volcan (



Les températures fléchissent, avec des maximales voisines de 27 degrés le long du littoral, 22 degrés à Cilaos et 18 degrés sur le



Prévisions pour jeudi



Le ciel est nuageux toute la journée, des pluies soutenues sont toujours attendues sur la moitié Est et le Volcan. Les averses finissent au long de la journée à gagner toute La Réunion.

