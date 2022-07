Communiqué Les premières Journées Sanitaires Apicoles de La Réunion auront lieu les 21 et 22 juillet

Le GDS, la snGTV et la FRCA organisent les premières Journées Sanitaires Apicoles de La Réunion.

Par N.P - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 11:36

Le communiqué :



Le GDS, la snGTV et la FRCA vous invitent aux premières Journées Sanitaires Apicoles de La Réunion !



Ce séminaire porté à 100 % sur la thématique sanitaire en apiculture aura lieu Jeudi 21 et Vendredi 22 Juillet 2022.



Cet événement est à destination de tous les apiculteurs, aussi bien professionnels que de loisir / familiaux.



Evénement gratuit - Inscription obligatoire



Les structures de la filière apicole réunionnaise seront également présentes pour vous informer sur leurs actions !



