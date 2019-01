A la Une ... Les prédictions de Gérard Bonnet : 3ème partie, La Réunion Un krach boursier, la démission du Premier Ministre sont quelques éléments que Gérard Bonnet voit déjà pour 2019. Le voyant enfin nous livre ses prédictions pour La Réunion, sortez vos parapluies !

Avant d’entamer ses prédictions 2019 pour la Réunion, Gérard Bonnet tient à préciser sa vision pour l’international.



A l’étranger cela sera toujours le chaos, avec une montée, toujours incessante du terrorisme. La violence s’installe aux 4 coins du Monde, avec de multiples attentats, bus, voitures, avions, enfants dans des écoles, et surtout des attaques "guerilla" à l’arme blanche qui deviennent de plus en plus fréquentes et installent une terreur , une peur quotidienne !



On essaiera d’attenter à la vie de Trump

Aux Etats-Unis, Trump fait toujours des siennes et une guerre civile se profile. Versatile, dangereux, mais efficace… L ‘économie américaine se porte mieux, mais pour un temps. Le différent avec la Chine lui coûtera cher et s’isoler n’est pas très bon. On essaiera d’attenter à sa vie.

Comme je l’avais dit précédemment, il sera malade.



La question en Angleterre se posera suite à un deuil. Charles sera-t-il roi ? Les Anglais veulent de la jeunesse. Et le mariage de Charles et Camilla bat de l’aile.



Un bug planétaire informatique ?

Attention au bug planétaire de l’informatique. Attention aux épidémies : Ebola et la peste.



A La Réunion…

Après une année 2018 horrible, avec un Fakir tardif qui a dévasté l’île, que va-t-il se passer ?



Un cyclone annoncé

Beaucoup de pluies, de vents forts, de la houle de plus en plus menaçante pour nos côtes ; dévastatrice. Un cyclone costaud en février et Mars ( entre le 20 février et le 5 mars). Encore des dégâts ! Le département est stigmatisé, après l’épisode "Gilets Jaunes" les assurances sont affolées.

Notre île, notre paradis a le moral en berne.



Des tremblements de terre sur Mayotte, mais aussi sur Madagascar et malheureusement notre île va trembler à plusieurs reprises, secousses qui iront en s’accentuant là aussi, préjudiciables pour notre environnement ! L’économie est mourante ! La redresser bien sûr, mais il nous faudra plus d’une année et la cicatrice restera à jamais.



En politique, il y aura une véritable prise de conscience des Réunionnais et Réunionnaises qui en ont marre. Cela se verra et s’entendra. Mais le changement sera dur, long, car black-boulé un tel système tel qu’établi ici avec des racines bien profondes n’est pas évident. Des changements sont à faire, prioritaires, inéluctables. Il y a beaucoup à faire, une mobilité fluide, avec un train sur toute l’île ou un tramway dans nos villes.



Conclusion

Nous sommes au bord de l’effondrement environnemental et de la catastrophe mondiale. Ce drame intense et souvent dans l’émotion a une solution puissante : notre évolution consciente en tant qu’espèce, humaine et universelle.



Changeons l’intérieur de nos têtes vers le cœur, de l’égo à l’essence, et co-créons un monde qui fonctionnera pour tout le monde… Vers le grand tournant de 2020-2022 et révélons les possibilités jusqu’alors invisibles d’un avenir meilleur, plus compatissant et plus durable pour nous tous…

Bonne année 2019





" Je tiens à préciser que ces prédictions sont faites à partir de ce jour, soit le 15 janvier 2018. Certains événements prédits peuvent se dérouler sous une période allant de 6 mois à 1 an, voire 2 ans... Car la voyance ne permet pas de stabiliser les flashs ressentis dans un temps précis, que ce soit lié à la politique, aux personnalités, aux grands de ce monde. Mon empathie à leur égard reste constante.

Ce que je perçois et ressens n'est pas un jugement à leur égard, juste des visions sur un futur qui leur appartient et qu'ils sont à même de modifier selon leurs actes et leurs comportements. " NP Lu 1461 fois





Dans la même rubrique : < > Cérémonie d'investiture d'Andry Rajoelina: Sarkozy représentera Macron ​Première réunion avec les autorités sri lankaises pour endiguer les arrivées de migrants