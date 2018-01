A la Une ... Les prédictions 2018 de Jocelyn, première partie C’est au tour du détonant voyant de Saint-Denis, Jocelyn, de nous livrer ses prédictions pour 2018. Comme d’habitude, il nous livre de façon brute sa vision de 2018. Première partie avec ses prédictions pour l’international et la France en général, en attendant demain la partie concernant La Réunion.

International

A l’international, Jocelyn évoque la menace et la peur d’une troisième guerre mondiale. Donald Trump continuera son chemin dans la démesure, la paranoïa et la mégalomanie. Sa vie sera menacée et son service de sécurité sera, au grand jamais, proche de lui (menaces de mort et tentative d’assassinat).



La Corée du Nord est toujours une menace pour les États-Unis et d’autres pays.



D’énormes tension entre les deux pays qui ne cesseront de se narguer. Des règlements de comptes personnels dégénèrent, entrainant des échanges négatifs, qui auront du mal à se désamorcer.



Le nucléaire finira par nous perdre, les Nord-Coréens dans leur folie menaceront plusieurs pays.



Danger également sur le Pape, menaces…



De grosses tensions au Liban et en Tunisie, en Iran et en Irak (dans le monde arabe en général)… Des révoltes dans les rues.



La Palestine et Israël sont en proie à des attentats et des saccages et malheureusement encore des dommages collatéraux.



Défaite de Daech mais des groupuscules sont déjà en train de se reformer.



L’Angleterre regrette le Brexit mais ne reviendra pas en arrière.



L’Inde sera la grande gagnante 2018 et pour les autres années sur le plan financier et économique.



Le Maroc continuera son ascension et ses négociations avec les pays d’Afrique : des accords sur le pétrole, le tourisme, compagnie aérienne, des usines et des infrastructures routes et transports.



Quant à la Tunisie, elle se remet petit à petit mais surement au niveau du tourisme.



Des accords financiers fructueux avec les Pays du Moyen Orient, ventes et achats d’armes investissement ou rachat d’une compagnie aérienne française par des Qataris.



Des pays veulent encore sortir de l’Europe : manifestation et tensions à prévoir dans les pays de l’Est européen.

Le Canada n’ouvrira plus aussi facilement ses frontières aux migrants : déception pour beaucoup.





Climat



Catastrophes climatiques en Asie et en Amérique latine.

Vague de grand froid en France et sur la Méditerranée avec neige et tempêtes.

La terre tremble sur la Côte d’Azur mais rien de grave.



France



Notre cher Président continue sur sa lancée et résiste aux menaces et attaques de tous bords.

Des attentats sur le sol français seront encore déjoués dans le plus grand des secrets.



Légère diminution du taux de chômeurs.



Amélioration des finances et de la bourse, les taux immobiliers seront à la hausse.

Nicolas Payet





