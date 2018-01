Les prédictions 2018 de Jocelyn, deuxième partie

Climat Réunion



Cyclones... Oui plusieurs se formeront dans la zone Océan Indien dont un qui fera de gros dégâts et des ravages. Le système électrique connaitra de gros problèmes suite à cela.



Politique



Scandale et règlement de compte à la Région. Ca va encore secouer côté Région par voie de presse. Un ancien rédacteur sera d'ailleurs condamné et sanctionné pour des propos diffamatoires injurieux.



Les têtes représentatives montantes seront Thierry Robert, Erika Bareigts, Jean-Hugues Ratenon. Ces fortes personnalités arriveront à imposer leurs projets à La Réunion.