Les prédictions 2018 de Gérard Bonnet (troisième partie) - La Réunion

Politique

La Droite est divisée, on peut même dire explosée. Entre le PS et le PC, les choses seront très difficiles également.



Si des élections anticipées venaient à arriver, cela se fera au 2ème trimestre 2018. Attention pour le Président de Région. Un changement dans sa foi politique ? Nous sommes en plein divorce.

Installation d’une police judiciaire financière contre les magouilles et autres.



Economie

Toujours un tourisme qui se réveille. Les hôteliers sourient. Bravo aux gîtes qui se développent en bien et font honneur à La Réunion.

L’artisanat sera également à l’honneur.



Le gros problème de La Réunion demeure la circulation. L’île est asphyxiée. Vite, vite un train… Un transport public efficace. Quand donc nos politiques mettront leur ego de côté et travailleront pour le bien de La Réunion, pour les Réunionnais ? Nous l’attendons tous !



Le chômage demeure le deuxième mal dont souffre notre île et cela favorisera encore et encore l’alcoolisme.



L’automobile se porte bien ainsi que l’immobilier.