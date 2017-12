A la Une .. Les prédictions 2018 de Gérard Bonnet (deuxième partie) Hier, le voyant de Saint-André délivrait ses visions pour 2018 concernant la France. Aujourd'hui, il nous livre ses pronostics pour l'Europe et le Monde... Demain enfin, il nous livrera ce qu'il voit pour la Réunion en 2018.

En Europe



Je confirme la mise en place d’une présidence des présidents européens. La gestion de l’Europe doit changer, surtout avec ces régions qui demandent de l’autonomie (l’Ecosse, la Catalogne), tout cela fait désordre et est inquiétant. La direction de l’Europe doit être revue et repensée.



Le Royaume-Uni avec le Brexit est divisé, et je plains les Anglais car l’austérité les guette.



Pendant ce temps, la crise est toujours là, et ma foi, la France intéresse l’Asie et toujours les pays du Moyen-Orient. Nous devenons le coffre-fort de ces pays, une sorte de Suisse en quelque sorte avec un hôtel par ci, un vignoble par là.



Notre monde politique sera endeuillé, plusieurs fois

Dans le monde



En Lybie, en Syrie, en Irak rien n’est terminé. La guerre reprendra. Dorénavant, nous devons vivre avec cette menace universelle.



Aux Etats-Unis, comme je l’avais prédit en 2017, après cette élection inattendue, le climat est tendu. Ils devront faire avec un Président capricieux, fantasque et tricheur qui n’arrête pas de diviser, même dans son clan. En attendant, le président Américain s’entête, se braque, menace comme un enfant qui jouerait avec des allumettes au-dessus d’un baril de poudre.



Est-il fou ? Non, trop simple et faux car avec ses tweets injurieux, son style décoiffant, M. Trump continue et souscrit à la politique aberrante des Etats-Unis au Moyen-Orient, Corée du Nord, Jérusalem, etc… L’Amérique n’est plus le gardien du monde et le digère mal. Le pays s’enfonce doucement dans une guerre civile avec un racisme qui reprend des couleurs vitesse grand V… Un peuple qui commence à réaliser que le grand homme n’est qu’une baudruche politique et un homme d’affaires très avisé.



Le terrorisme flambera encore aux 4 coins des Etats-Unis. Trump ne terminera pas son mandat.



Le terrorisme va continuer à frapper aux 4 coins de la planète avec des attentats dans des capitales en Europe, aux Etats-Unis, en Asie





Nicolas Payet





