A la Une . Les précisions de la ville du Port sur les produits hygiéniques jonchant une zone du front de mer

La ville du Port tenait à donner des précisions après notre publication d'hier sur des produits hygiéniques semblant venir d'un exutoire situé sur le front de mer, au niveau du parcours de santé. Ce droit de réponse nous permet de publier d'autres photos et une vidéo prise par cette Zinfonaute. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 14:12





En images, elle avait capté des détritus (serviettes hygiéniques, tampons, du plastique) dans le prolongement d'un exutoire d'eaux usées. La Ville du Port et son délégataire Runéo ont inspecté le secteur concerné, à hauteur de la piscine municipale, sans trouver les mêmes éléments signalés, nous informe la mairie ce jour, venant à douter, du coup, qu'il s'agisse bien d'images prises sur le littoral portois.



Renseignements complémentaires pris auprès de notre observatrice, elle a pris ces photos "il y a deux semaines environ mais ce n'est pas la première fois que des éléments sont déversés à cet endroit", ajoute aujourd'hui cette habituée du parcours de santé le long du littoral entre le Port Est et Ouest.



Dans son droit de réponse, la mairie précise qu'il ne s'agit pas, sur ce secteur, de canalisations d'eaux usées comme nous l'avons écrit hier mais d'une canalisation "d'eau pluviale". Dont acte.



Pour une meilleure visibilité sur cette pollution qui semble bien provenir de cet exutoire, nous publions d'autres photos ainsi qu'une vidéo reçues dans ce même signalement mais qui n'avaient pas été utilisées dans notre première publication.



