A la Une ... Les précipitations vont s'intensifier dans les zones Sud, Sud-Est, Est et Ouest

A l'approche de la Forte Tempête Tropicale Berguitta, les pluies vont progressivement s'intensifier sur les zones Sud, Sud-Est, Est et Ouest.



Les seuils de fortes pluies pourront être dépassées sur ces régions. Pour l'instant, les valeurs de pluviomètries significatives relev.es sur 06 h sont :



- 207 mm . Grand Coude

- 142 mm . la Plaine des Makes

- 81 mm . Pont-Mathurin

-116 mm . Etang Sal.

Ce bulletin sera réactualisé le Jeudi 18 Janvier 2018 vers 12h locales.



Voici les recommandations :



Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Méteo-France et les autorités.

● Ne vous déplacez qu'en cas de nécessité.

● S'il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez très prudents, respectez, en particulier, les déviations mises en place.

● Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés.

● Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.

● Evitez d'entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature, ainsi que toute promenade en forêt ou sortie en montagne, sans l'avis d'un professionnel ou d'une personne compétente.

● Dans les zones inondables, prenez toutes les pr.cautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la mont.e des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations.

● Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable.

● Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou autre) aliment. par l’électricité, prenez vos pr.cautions en contactant votre établissement de santé ou votre association de prise en charge.

● Faites attention . l'eau du robinet : ne pas oublier qu'elle peut rester impropre . la consommation au moins 48h après l'arrêt des pluies.

● Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l'exige (zone inondable, bordure de ravine,..), préparez-vous à l'évacuation éventuelle de celui-ci.

● Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs conseils



