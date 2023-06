A la Une . Les précipitations sous forme de neige ou de grésil au Piton des Neiges et Grand Bénare sont toujours possibles

Découvrez les prévisions de Météo France pour ce samedi 24 juin 2023. Par LG - Publié le Samedi 24 Juin 2023 à 06:31

Samedi gris, humide et frais, devenant venteux l'après-midi. L'île se réveille avec un temps très nuageux et humide.



Les pluies et averses d'abord faibles et éparses se renforcent progressivement et peu de régions seront épargnées par ces précipitations. Avec le rafraîchissement attendu avec ce passage frontal, un risque de précipitations sous forme de neige ou de grésil sur le Piton des Neiges et le Grand Bénare est possible.



Une accalmie se dessine en fin d'après-midi sur le Nord du département mais les pluies restent présentes au Sud d'une ligne approximative allant de l'Étang-Salé à Sainte-Rose. Elles sont même conséquentes autour du volcan et sur le Sud Sauvage où un coup de tonnerre n'est pas exclu.



L'humidité ambiante limite la montée des thermomètres. Les températures restent donc bien basses avec seulement 23 à 26°C sur le littoral, 16 à 20°C dans les cirques et 9 à 11°C sur le Volcan et le Maïdo. Bien évidemment, elles sont encore plus froides sur les plus hauts sommets.



Le vent est faible en matinée et ce sont les brises qui dominent. Il s'oriente ensuite au Sud à Sud-Est sur les côtes et accélère près de la Pointe des Trois Bassins avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h. De même des pointes voisines de 60 km/h sont attendues sur le plus haut relief.



La mer est forte du Port-Ouest à la Pointe de la Table par une houle de Sud-Ouest de 3 mètres en matinée, s'amplifiant vers 3,5 mètres en soirée.



Situation générale



La Réunion est en Vigilance Jaune Submersion sur les côtes allant de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel.



Elle est concernée par le passage d'une limite frontale.