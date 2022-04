Mayotte Les précieuses recommandations nutritionnelles pour bien vivre son Ramadan

Alors que le Ramadan vient de commencer, l'ARS de Mayotte a publié quelques recommandations nutritionnelles pour rester en bonne santé. En effet durant ce mois, les modes alimentaires sont complètement modifiés : alimentation généralement plus riche en sucre et en graisses, alternance entre jeûne et excès alimentaires nocturnes, apports alimentaires très importants sur des laps de temps courts. Recommandations et repères alimentaires... Par NS - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 16:20





Deux repas sont importants lors du ramadan. Le premier (iftar ou ftour) peut être composé de plats traditionnels, mais doit être adapté quantitativement et qualitativement aux besoins de chacun, notamment en ce qui concerne les glucides et les protéines. Le dernier repas (sahur ou shour), quant à lui, doit être consommé aussi près que possible de l’aube.



Les gens doivent consommer chaque jour un ensemble diversifié de produits frais et d’aliments non transformés, et boire beaucoup d’eau. Certains repères simples peuvent être suivis :



A la rupture du jeûne, essayez de maintenir et répartir l’apport alimentaire sur 3 repas : Foutourou / Foutari, après Tarawih, et Tsahou

Pendant la période autorisée, buvez régulièrement et par petites quantités (eau, thé sans sucres ajoutés, jus de citron fait maison, eau de coco…)

Variez autant que possible les repas : mangez de tout, en quantités adaptées, en privilégiant les aliments non transformés bénéfiques à notre santé (fruits, légumes, poissons, féculents…) Recommandation sportive



De manière générale, il est recommandé d’éviter de pratiquer une activité physique à jeun, surtout de forte intensité. En effet, cela peut présenter des dangers (hypoglycémie, déshydratation, perte de force ou bien encore malaise, sur-épuisement, ….).



En cas de pratique d’une activité physique pendant le Ramadan, il est préconisé de l’adapter selon les règles suivantes :

Privilégier une pratique à la tombée de la nuit, dès que vous pouvez vous hydratez,

Privilégier les activités 2 à 3 heures après le Foutari (exemple : prière du Tarawih, marche 30 minutes au minimum…),

Favoriser les activités de faible à moyenne intensité,

Bien s’hydrater progressivement dès le coucher du soleil,

Juste après l’activité, manger un fruit et un produit laitier maigre pour restaurer la glycémie,

Si vous pratiquez en journée, favorisez les activités dans des lieux ombragés,

Se laisser un temps d’adaptation la première semaine du Ramadan en limitant la pratique (diminution de la condition physique au cours du mois du Ramadan, visible les deux premières semaines),

Bien s’échauffer puis s’étirer au terme de l’effort pour éviter les accidents traumatiques (tendinite, déchirure, claquage),

S’arrêter au moindre signe de faiblesse.

