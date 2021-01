Sport Réunion Les pré-inscriptions du Grand Raid ouvertes

Les pré-inscriptions pour les épreuves du Grand Raid 2021 sont ouvertes après l'annulation de l'édition 2020 à cause du Covid. Par Stagiaire Zinfos974 - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 16:17 | Lu 263 fois





"La Diagonale des Fous", "Le trail de Bourbon", "La Mascareignes" et "La course en relais, le Zembrocal trail" auront lieu du 21 au 24 octobre 2021.



Les détails des modalités d'inscription sur le site de la course. Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 mars à minuit (heure locale).