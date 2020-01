Communiqué Les pratiques opaques du CSRPN à La Réunion L'Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION dénonce "les pratiques opaques" du Conseil scientifique régional pour le patrimoine naturel. Le communiqué :

Se pose la question des CONFLITS d’INTERET.



Nous mettons en lumière dans le domaine public des pratiques qui perdurent à La Réunion dans le domaine Environnement, sous couverture scientifique, mais qui influent sur l’utilisation de l’argent public.



L’année 2019 avait été présentée par la Ministre de l’Outre-mer comme l’année de la transparence. En tout cas, pas à La Réunion …



Nous alertons à nouveau l’opinion publique sur le comportement du CSRPN local (Conseil scientifique régional pour le patrimoine naturel) qui formule des avis et des propositions dans le domaine du patrimoine naturel.



Nous l’avions déjà fait en 2018, car le CSRPN avait à l’époque validé un projet scandaleux de dérogation à une espèce protégée par arrêté ministériel (!) en faveur de l’Association Réunionnaise d’Effarouchement et de Fauconnerie (AREF), qui avait présenté une demande de dérogation « espèce protégée » portant sur le transport, la détention et l’utilisation de deux individus de busards de Maillard (Circus maillardi), nos rapaces endémiques, les papangues !



Il nous avait fallu intervenir au niveau du Centre du Patrimoine mondial pour empêcher cette ignominie.

http://citoyennedestpierre.viabloga.com/news/respect-de-nout-papangues-une-victoire-de-l-acsp-acpeges



L’opacité reste totale au CSRPN de La Réunion !



Le compte-rendu des réunions omet systématiquement la feuille de présence des membres participants. Alors que l’avis porte sur des projets dont le financement peut dépasser plusieurs millions d’euros !



C’est ainsi le cas du projet de Plan national d’actions (PNA) geckos, qui a été présenté sur internet en consultation publique ouverte du lundi 7 octobre 2019 au dimanche 17 novembre 2019.



Financement de 3,4 millions d’euros minimum sur 10 ans.



Le CSRPN, lors de sa réunion du 4 juin 2019, en avait donné un avis favorable.

http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019_06_pna_geckos_verts.pdf



L'Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION et l’Association ACPEGES, associations environnementales totalement indépendantes de l’Etat et des Collectivités locales, ont participé à la consultation.



Notre avis qui a été rendu public et transmis à l’Etat, n’a pas été publié sur le site de la consultation publique, puisque notre argumentation va en défaveur de ce PNA. De la censure pure.



Il est de plus remarquable qu'aucune synthèse des avis, et donc qu'aucun compte-rendu de la consultation n'ait été rendu public ! OPACITE MAXIMALE !



http://citoyennedestpierre.viabloga.com/news/un-projet-de-plan-national-d-actions-pna-geckos-contestable



L’Avis favorable du CSRPN au sujet du PNA geckos mentionne « Adopté à l’unanimité » …

L'article 12 du règlement intérieur du CSRPN prévoit pourtant qu'un compte-rendu indique le nom des présents, mais cet aspect est tenu secret.



L’opacité est systématique, aucune indication des membres validant cet avis n’est jointe.

Pourquoi donc ?



Nous vous montrons comment perdure un système opaque où l’on retrouve des mêmes personnes dans des organismes et/ou associations, ce qui ne peut que conduire inévitablement à la suspicion de conflits d’intérêts, et nuire de fait à la crédibilité :

http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ap_2018-1160_composition_csrpn.pdf





1/ Une rédactrice du PNA est membre du CSRPN, qui donne son avis sur ce PNA …

L’autre rédacteur du PNA de l’Association Nature Océan Indien (NOI), fait lui partie des membres experts associés au CSRPN …



2/ Dans les membres du Comité de suivi du PNA, on retrouve encore 3 membres du CSRPN.



En clair, le CSRPN de La Réunion valide un projet dans lequel ses membres interviennent ! Et en opacité totale.



Et vous pouvez vous faire une idée des nombreux organismes impliqués dans le comité de suivi …



Jusqu’à quand ce genre de pratiques va-t-il perdurer ?

Pour rappel, estimation à minima du financement de ce PNA :

