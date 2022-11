Courrier des lecteurs Les pourquoi du boycott du Mondial au Qatar

Par Bruno Bourgeon - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 18:13





Trop peu de personnes semblent choquées que des millionnaires fassent des milliers de kilomètres pour aller courir sur des cadavres. Et quand vous avez le malheur de leur faire remarquer, le système politico-médiatique se met en branle pour justifier l’injustifiable, on vous rétorque que c’est trop tard, c’est bon pour l’emploi, c’est neutre en carbone.



Les parallèles entre cette Coupe du monde et le changement climatique sont réels. Ceux qui alertent sur la situation se font copieusement insulter, sont moqués et tournés en dérision. Ces casseurs d’ambiance. « Vous voulez briser le rêve de ces sportifs qui se préparent depuis des années, c’est ça ? » Courir dans des stades climatisés qui ont coûté la vie à des milliers de personnes lors de leur construction serait-il le rêve d’une vie ?



C’est le même principe qui a interpellé lors des JO d’hiver à Pékin sur des montagnes sans neige, ou encore les futurs Jeux Asiatiques d’Hiver en plein désert saoudien. Ce principe, c’est la course à l’argent.



Pour commencer, le plus évident. Si un enfant de 10 ans peut comprendre qu’aller jouer dans des stades climatisés n’est pas terrible pour l’environnement, ce n’est pas le cas des organisateurs de l’événement et des politiques qui trouvent tout à fait normal qu’une Coupe du monde de football ait lieu au Qatar. Stades démontables et climatisés, mais vous serez ravis d’apprendre que cette Coupe du monde sera neutre en carbone. Un niveau de greenwashing qui pourrait faire sourire s’il n’était pas entaché de sang. Il faut avoir un certain culot pour annoncer une neutralité carbone lorsque l’on sait qu’au moins 90% de l’empreinte carbone d’un événement similaire est liée aux spectateurs, dont 75% sont portés par le transport aérien.



Sur le caractère anti-écologique de cet événement. Les organisateurs, la FIFA, ou toute personne qui vous diront que cette Coupe du monde de football au Qatar est une réussite écologique vous mentent.



Regardez les conditions dans lesquelles la construction des stades s’est déroulée. Reportages, enquêtes et témoignages se sont multipliés depuis une décennie pour dénoncer les conditions dans lesquelles les stades ont été construits, par une main d’œuvre venant principalement d’Asie du Sud-Est et d’Afrique.



En moyenne, les ouvriers ont travaillé plus de 10h/jour, 6/7 jours, et ont été payés 1€ de l’heure, quand ils ont eu la chance d’être payés. Certains n’ont soit pas été payés, soit ont été payés avec des mois de retard. Certains n’ont eu d’autres choix que de manifester à Doha, à 3 mois de la Coupe du monde.



Parmi les enquêtes qui couvrent les conditions des travailleurs pour la Coupe du monde au Qatar, le dossier Mediapart de Rachida El Azzouzi est édifiant. Vous trouverez les mêmes informations dans la presse suisse, anglaise, espagnole, américaine, portugaise. Les journalistes sont unanimes et parlent de prison, de camps de la honte, pendant que les autorités sur place parlent de « progrès considérables pour les droits des travailleurs ». Des conditions indignes des droits humains connues depuis le début des travaux. Nous aurons donc des joueurs millionnaires qui iront jouer dans des stades construits par des ouvriers pas ou peu payés.

Le nombre de morts pour construire les stades. Alors que les Coupes du monde en Afrique du Sud (2010), Brésil (2014) et Russie (2018) ont respectivement coûté la vie à 2 ,8, et 21 personnes, celle du Qatar est dans une toute autre dimension : 6 500 morts, selon The Guardian. La FIFA n’a eu de cesse de minimiser ce nombre. Amnesty International a documenté ce chiffre.



Les politiques ont répondu au boycott de manière affligeante. Parmi les réactions les plus indignes, Karl Olive (député LREM) avait tenté de relativiser le nombre de morts, en prétextant que la construction de la Tour Eiffel « avait causé plus de 300 morts ». Un mensonge, selon l’AFP. Et peut-on, a-t-on le droit de relativiser le nombre de morts, surtout dans ces conditions d’ignominie ?

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition Ecologique, avait aussi menti le 11 septembre dernier au micro du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI : « Je ne crois pas que le fait de boycotter la Coupe du Monde change malheureusement les émissions de gaz à effet de serre de cet événement (…) Il y a des équipes qui se préparent depuis des années. Cette décision a été prise dans un autre contexte climatique ». Triple mensonge, Mme, et vous n’en êtes pas à votre coup d’essai : Primo, boycotter le mondial a un effet sur les émissions de carbone. L’équipe de France (et son staff) qui ne se déplace pas, des centaines de supporters qui restent chez eux, pas d’achat de goodies et autres produits dérivés, ce sont des milliers de tonnes de CO2 évitées ;

Secundo, cela enverra un signal clair pour fixer les limites de l’indécence. Quand la construction des stades a coûté la vie à 6 500 ouvriers payés 1€ de l’heure en moyenne, comment accepter que des millionnaires jouent dans de telles conditions en fermant les yeux ?

Tertio, lorsque vous déclarez « cette décision a été prise dans un autre contexte climatique » en 2010, il y avait déjà eu 4 rapports du GIEC, cela faisait au moins 20 ans voire plus que les scientifiques alertaient sur les conséquences du réchauffement climatique anthropique. Mais vous l’ignoriez sans doute, petite menteuse ? Malheureusement pour la transition écologique, ce mondial est un très mauvais signal pour le partage des efforts. Si certains voyagent en jets privés et jouer dans des stades climatisés, comment demander des efforts aux Français et déclarer la fin de l’abondance ? Si certaines personnalités publiques ne boycotteront pas l’événement, c’est surtout pour une question de pouvoir et d’argent. François Hollande s’est récemment permis de retourner sa veste en déclarant que s’il était chef de l’Etat, il ne se rendrait pas au Qatar ; il n’avait pas la même posture lorsqu’il était au pouvoir. En effet, c’est bien sous Hollande en 2015, que la France a débuté un projet de coopération avec les forces de l’ordre du Qatar. Une coopération qui a conduit à ce que 220 experts français soient envoyés au Qatar pour gérer la sécurité et la répression policière durant ce Mondial.



Emmanuel Macron sera aussi pleutre que Hollande. Car il faut vendre des « Rafale » à nos partenaires de TotalEnergies. Difficile de froisser un partenaire comme le Qatar en pleine crise énergétique. Il en est de même pour les autres partenaires financiers du Qatar, comme les banques françaises, qui multiplient les contrats avec le pays depuis plus de 10 ans. Le Crédit Agricole finance des pipelines de GNL, Qatar Airlines, et d’autres entreprises « vertes ». Tant que cela augmente les profits…



Après avoir utilisé toutes les excuses, il semble que l’ultime réponse à apporter à un possible boycott soit qu’il est trop tard pour le faire. Noël Le Graët (président de la Fédération Française de Foot), pense qu’il est trop tard pour se plaindre, et qu’il n’a pas vu beaucoup de personnes s’indigner avant.



C’est oublier le travail de nombreux journalistes qui ont extrêmement bien documenté la corruption et les morts sur place, comme Heidi Blake et Jonathan Calvert dans leur livre The Ugly Game, Pierre Monégier et l’Envoyé Spécial sur le Qatar en 2014 qui après deux ans d’enquête, a mis en exergue les chantiers et camps de travailleurs de Doha, jusqu’aux enterrements d’ouvriers népalais. Ajoutons à cela les enquêtes de France Football en 2013 sur le #Qatargate : il était tout à fait possible, dès cette époque, de changer de lieu pour la Coupe du monde.



Fort heureusement, des voix s’élèvent et plusieurs personnalités ont d’ores et déjà déclaré qu’elles boycotteront la Coupe du monde, y compris des anciennes stars internationales du football professionnel. Philip Lahm, capitaine de l’Allemagne victorieuse au Brésil en 2014, est l’une d’entre elles, ou Eric Cantona. D’autres voix se sont fait entendre (Vincent Lindon, Virginie Despentes) ou se feront entendre d’ici 1 mois. S’il est difficile d’attendre que le boycott fasse l’unanimité, joueurs, sponsors, politiques et citoyens ont encore leur carte à jouer.



Mais finalement, soit nous fermons les yeux, soit nous agissons, boycottons, et faisons pour qu’à l’avenir plus aucun événement sportif ne soit entaché des mêmes faits.



Chacune et chacun d’entre nous peut avoir un rôle à jouer, en fonction de ses moyens et possibilités. Alerter, interpeller les joueurs, journalistes, politiques et la FFF sur l’événement. Certains joueurs, personnalités et rédactions ont d’ailleurs déjà fait le choix du boycott. Si la FFF ose déclarer que participer ne signifie pas cautionner, la France et les fans de football doivent faire mieux que de regarder les matchs en fermant les yeux sur le reste. A l’instar de Kylian Mbappé, l’hypocrisie qui règne autour de ce mondial est insupportable. Voir des joueurs s’offusquer de l’absence d’un sponsor mais fermer les yeux sur les morts au Qatar devrait alerter tout amoureux du football et se dire que certaines choses ne devraient jamais être acceptées.



