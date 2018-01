Les poules remises aux foyers témoins ce samedi 27 janvier

Le TCO a convié les participants de l’opération « Foyers témoins : des poules pour réduire nos déchets » à récupérer leurs poules dans les locaux de l’association Éco Manifestation Réunion à la Plaine Saint-Paul, ce samedi 27 janvier 2018 entre 10h et 17h.Initialement prévue le samedi 20 janvier, la remise de poules a dû être reportée d’une semaine en raison du passage de Berguitta. Ce délai d’attente supplémentaire n’a pas entaché la motivation des familles. Les poulaillers et pesons ont déjà été livrés à leur domicile dans la semaine. Il ne restait plus qu’à récupérer leurs nouvelles pensionnaires !Impatience, enthousiasme et joie pouvaient se lire sur les visages des participants (surtout les marmailles !) et entre les lignes de leurs témoignages…► Suite et intégralité du communiqué dans l’ Espace Presse du site TCO