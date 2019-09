Les poubelles débordent rue Albert Fréjaville au Tampon

La situation devient intenable. Rue Albert Fréjaville au Tampon sur le parking d'un immeuble en face de la gare routière et à proximité du marché couvert, les poubelles débordent d’ordures ménagères qui se répandent tout autour.



Sur le sol jonché de déchets et de sacs poubelles éventrés, plusieurs centaines d’asticots s’en donnent à coeur joie.



Parmi les autres nuisibles attirés par les immondices, mouches, rats mais aussi chats et chiens errants. L’odeur y est également insoutenable, raconte un citoyen tamponnais exaspéré par ce spectacle.