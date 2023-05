Les pongistes saint-paulois champions de La Réunion de tennis de table

Le SPORTT (Saint Paul Ouest Réunion Tennis de Table) de Saint-Paul est à l’honneur ! Le club de tennis de table a remporté le titre de champion de La Réunion par équipe lors de la dernière journée du championnat, qui s’est déroulée le samedi 29 avril au gymnase du collège des Aigrettes. Les joueurs Alain LEBAIL, Julien BORDES, David HOAREAU et Damien CAYET ont mené leur équipe à la victoire avec un score final de 9-1 face au Tampon. Cette performance remarquable est le fruit d’un travail acharné et d’une grande détermination de la part des joueurs et du staff technique du SPORTT de Saint-Paul. L’équipe a montré une solidarité exemplaire tout au long de la saison et a su surmonter les obstacles pour atteindre son objectif ultime. Le club est en plein développement, avec une centaine de licenciés, dont plus de deux tiers de jeunes joueurs. Cette situation ouvre de belles perspectives pour l’avenir du club, qui pourra compter sur une base solide pour poursuivre sa progression. La victoire du SPORTT de Saint-Paul est un moment de fierté pour tous les membres du club, ainsi que pour la ville de Saint-Paul. Nous saluons le travail accompli par les joueurs et le staff technique, ainsi que leur esprit de compétition, leur fair-play et leur engagement envers leur sport et leur club. Félicitations au SPORTT de Saint-Paul pour ce titre et nous leur souhaitons le meilleur pour les années à venir !