Les pompiers vont s'aider de caméras thermiques pour détecter les points chauds

Ce que redoutait le plus le poste de commandement du SDIS s'est vérifié en fin d'après-midi ce samedi. Le feu avait réussi à se propager en souterrain, à travers l'humus qui compose par endroit le sous-sol de la planèze du Maïdo.



Avant la tombée de la nuit, la priorité était d'établir "des verrous", nous indiquait le colonel Paul Boucheron, c'est-à-dire de maîtriser le périmètre parcouru par les flammes.



Mais la partie non visible, "c'est ça notre inquiétude, On a eu une mauvaise surprise en fin d'après-midi, on a découvert un point chaud sur le secteur sud, de l'autre côté de la route. Ça veut dire qu'il y a eu une propagation souterraine alors que le feu avait été bloqué avant la route. S'il y a un point chaud, ça en appelle d'autres. Ce qui veut dire que ça va compliquer notre travail et rallonger la durée de notre intervention. Si on a que des feux de surface, ça peut se traiter pendant trois jours alors que si on a des feux souterrains, ça peut durer beaucoup plus longtemps", avisait le colonel Boucheron.



L'utilisation à partir de ce dimanche de caméras thermiques qui permettent de visualiser les sources de chaleur invisibles à l'oeil nu, sera une garantie supplémentaire pour déterminer l'étendue du risque de la propagation d'hier après-midi, "isolée ou pas", s'interrogeait hier soir l'officier du SDIS au poste de commandement.