Les pompiers vont jouer aux pyromanes

Dans le cadre d’une formation, les sapeurs-pompiers vont organiser des brûlages dirigés afin de se familiariser avec cet exercice. Ceux-ci se dérouleront à Saint-Paul et Saint-Pierre dans la semaine du 30 août au 3 septembre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 06:46

Pour caricaturer, on pourrait dire qu’il s’agit d’un exercice de pompier pyromane. Cette semaine, les sapeurs-pompiers vont allumer des feux afin d’apprendre à les diriger. Cette pratique s’inscrit dans le cadre d’une session de formation équipier brûlage dirigé (RTBDM1), qui se déroulera du lundi 30 août au vendredi 3 septembre.



Le brûlage dirigé est un outil utilisé principalement dans des zones non mécanisables, dans le but de créer et d'entretenir des coupures de combustible (pare feux) et des surfaces pastorales par incinération de végétaux sur pieds. Il est utilisé également pour favoriser la biodiversité et former les services de lutte.



L’exercice se déroulera dans des zones bien précises à Saint-Paul et Saint-Pierre. C’est la Plaine Chabrier qui va ouvrir le bal pyrotechnique avec des exercices du lundi 30 août au mercredi 1er septembre.



Ce sera ensuite le 2e RPIMA à Pierrefonds qui prendra un coup de chaud le jeudi matin.



Enfin, ne soyez pas surpris de voir quelques flammes s’élever depuis la route des Tamarins vendredi au cap La Houssaye près d’Hélilagon. Ce lieu a été demandé par le conservatoire du littoral.



Tous ces brûlages ont fait l'objet d'une procédure de déclaration préalable de brûlage dirigé en Mairie de Saint-Paul et de Saint-Pierre.



Par contre, si vous observez un incendie hors de ces lieux ou à des horaires différents, appelez les pompiers !



