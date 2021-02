A la Une . Les pompiers s'entraînent à éteindre les incendies inaccessibles !

Un exercice grandeur nature est mené aujourd'hui au Cap Lahoussaye. Les soldats du feu se forment aux interventions difficiles sur terrain accidenté. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 14:52 | Lu 128 fois

Une unité spéciale des sapeurs-pompiers est mobilisée aujourd'hui dans l'Ouest pour un entraînement. Le Détachement d'Intervention Héliporté (DIH) est composé d'une équipe de sapeurs-pompiers transportés par hélicoptère sur les lieux impossibles d'accès aux engins terrestres.



L'hélicoptère dépose sur le même endroit du matériel (cuve à eau, motopompes, tuyaux) qui est placé dans des claies de portage. A La Réunion, ces équipes sont également formées pour l'intervention en terrain accidenté en mode terrestre.



Le DIH fait partie intégrante du dispositif ORSEC de lutte contre les feux d'espaces naturels à La Réunion du 1er juillet au 31 décembre (période sèche). Cette unité spécialisée était d'ailleurs en première ligne et pleinement mobilisée lors de l'opération d'extinction du dernier incendie de la forêt du Maido en fin d'année dernière.









