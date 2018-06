Les pompiers mis à l'honneur ce samedi

Qui sont les sapeurs-pompiers qui assurent votre sécurité, quels matériels et engins utilisent-ils, et quelles interventions réalisent-ils ? Vous vous êtes toujours posé ces questions ? La journée nationale des sapeurs-pompiers est l'occasion idéale pour y répondre ! Le samedi 16 juin 2018, petits et grands pourront venir à la rencontre des soldats du feu à l'occasion de portes ouvertes de 8h à 16h dans les casernes de Saint-Pierre, Saint-Joseph, Cilaos et du Port.



Au programme :



-échanges avec les pompiers sur leur métier et leur engagement,

-formations aux gestes qui sauvent,

-présentation des véhicules d’interventions,

-tests du matériel

-démonstrations