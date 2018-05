Les pompiers manifestent contre la gouvernance du SDIS

Malgré le blocage de la route du littoral et l'opération escargot entre saint-Benoît et Saint-Denis, les pompiers sont nombreux à manifester devant le siège du SDIS, rue Monthyon. La route a été barrée par les manifestants.Marie-Claude Moriscot, secrétaire du syndicat de pompiers Snspp-Pats, précise que Cyrille Melchior a annoncé conserver la présidence du SDIS, sans pour autant donner délégation à des élus. Elle dénonce une absence de gouvernance du SDIS, qui entraîne des dysfonctionnements, notamment dans la gestion de carrière des sapeurs-pompiers : "Sans gouvernance, comment voulez-vous que cela fonctionne?", s'insurge-t-elle.Par ailleurs, la syndicaliste dénonce un manque de moyens matériels : sur 53 véhicules de secours, seuls 30 sont disponibles, et à Saint-André, depuis vendredi, il n'y aurait aucun véhicule de secours. Marie-Claude Moriscot affirme que la population est, de ce fait, mise en danger, mais aussi les sapeurs-pompiers, qui risquent d'être pris à partie par la population en colère.Autre revendication de ce jour, le maintien des primes opérationnelles, pour les sapeurs-pompiers faisant office de formateurs. Certains agents risqueraient de perdre entre 200 et 300 euros ur leurs salaires, alors qu'ils sont, en plus de leurs missions de formation, sur le terrain. Quant au serpent de mer de l'indexation des primes , pour le maintien de laquelle les agents hospitaliers se battent actuellement, la syndicaliste l'affirme : si elle est maintenue pour les hospitaliers, les pompiers réclameront qu'elle leur soit rendue.Cyril Melchior a annoncé un nouveau protocole, qui ne satisfait pas le syndicat. De nouvelles négociations devraient se tenir demain.