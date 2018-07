Les pompiers entrent dans leur nouvelle caserne à Saint-André

Le SDIS de La Réunion a pris possession ce matin de sa nouvelle caserne de Saint-André. Cette inauguration s'est déroulée en présence d'Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, Cyrille Melchior, président du Département et du conseil d'administration du SDIS, du maire de Saint-André ainsi que du colonel Hervé Berthouin, directeur départemental du SDIS.



Situé Chemin Lefaguyes dans la zone d'activité Andropolis, sur un terrain de 4890 m2 mis à disposition par la commune, ce projet représente un investissement de 2 929 500 euros. Il a été financé à 80% par le Département et à 20% par la commune de Saint-André.



Dirigé par le capitaine Léonce Villandeuil, la caserne de Saint-André accueille 37 sapeurs-pompiers professionnels, 60 sapeurs-pompiers volontaires et 6 sapeurs-pompiers service long hors rang.