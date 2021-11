Les pompiers du SDIS974 se préparent au championnat de football amateur

L'association Nationale « Football Sapeurs-Pompiers de France » organise chaque année le championnat de France de National 1, 2 et 3.

Pour l'année 2021, l'Union Départementale des Sapeurs-pompiers de la Réunion est en charge de l'organisation du 30ème championnat de France de football Sapeurs-Pompiers en partenariat avec les différentes instances départementales et la ville de Saint-Paul.



A cette occasion, une conférence de presse a été organisée le lundi 22 novembre en présence de Patrick LEGROS, adjoint délégué au Sport, du lieutenant colonel Josselin MYRTHO, du président de l’Association football sapeurs pompiers de France, Christophe BROSSARD et du représentant de la Ligue Régionale de Football, Jean-Hugues TOSSEM.



Particularité cette année, les équipes en lice seront celles du niveau de National 1 exclusivement.

15 équipes, dont la sélection réunionnaise, participeront au Championnat.



Cette compétition se déroulera du 24 au 26 novembre 2021 sur les installations sportives du stade de Savanna, de l'Etang, la Palmeraie et du Stade Olympique mis à disposition par la mairie de Saint Paul. Les phases finales se dérouleront au Stade Olympique le vendredi 26 novembre.



L'objectif, associer le sport et les valeurs d'engagement et de dévouement des sapeurs-pompiers, pour faire cette manifestation une grande fête sportive.



LES CHIFFRES CLES

500 Sapeurs-Pompiers venus de toute la France

15 Equipes

1 Equipe des Sapeurs-Pompiers du SDIS974 qualifiée d'office (organisateur).

1 titre de Champion de France à la fin de cette compétition.

50 bénévoles au service de l'événement. Des femmes et des hommes sans qui rien

ne pourrait se faire.



Le tout dans le strict respect des gestes et mesures barrières et du protocole sanitaire en vigueur lors de l'évènement.