A la Une . Les pompiers doivent créer un cheminement sécurisé pour accéder à la zone du crash

Voilà environ six heures que les secouristes sont mobilisés au belvédère du Maïdo sur le site du crash d’un ultra-léger motorisé. Un cheminement sécurisé à l’aide de cordes doit être installé pour éviter un suraccident. Par R.Labrousse - L.Grondin - Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 à 13:49

"L’opération est compliquée pour plusieurs raisons. D’une part l’aérologie est mauvaise et donc l’hélicoptère ne peut pas intervenir", indique le colonel Dominique Fontaine à 13H30.



En second lieu, le chef d'état-major du SDIS974 fait le point sur les conditions d’approche de la carlingue qui sont très difficiles.



C’est donc cordés que les démineurs des Fazsoi doivent descendre jusqu’à la carlingue de l’ULM. Ces derniers doivent désactiver le parachute de l’ULM qui se déclenche grâce à un système pyrotechnique. Toujours actif, il demeure un danger pour les intervenants.



Mais "la falaise est tellement instable et friable que les pompiers du GRIMP doivent d’abord sécuriser le cheminement afin d’y descendre le matériel et le personnel pour pouvoir libérer les deux corps et les remonter jusqu’au belvédère", indique le colonel du SDIS Réunion.



Une quinzaine de sapeurs pompiers et autant de gendarmes, y compris ceux de la brigade de gendarmerie des transports aériens sont sur site ce dimanche en milieu de journée.