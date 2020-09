Les pompiers attendent toujours leur prime Covid

Une prime de feu revalorisée, mais toujours pas de prime Covid. Les pompiers réunionnais se sentent oubliés. Pourtant, un décret en date du 12 juin relatif au "versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements de services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique d’Etat" intègre notre département.



La crise "a amené notre SDIS à se positionner en première ligne", rappelle Michel Gonot, président du syndicat Action Catégorie C, dans un courrier adressé le 15 septembre dernier au président du Conseil d’administration du SDIS (CASDIS). Entre le 11 mars et le 14 juin, ce sont effet près de 10.000 interventions de secours d'urgence aux personnes qui ont été réalisées par plus de 3000 sapeur-pompiers.



Michel Gonot demande ainsi "d‘engager une négociation préalable avec l’ensemble des partenaires sociaux pour aborder les conditions de faisabilité et les modalités d’application de ce décret". Un premier courrier en ce sens avait déjà été adressé le 8 juillet dernier.



Concernant la revalorisation de la prime de feu, que les sapeurs-pompiers ont pu obtenir via la signature d'arrêtés courant septembre, Michel Gonot demande au président de CASDIS de "sécuriser juridiquement" ces arrêtés par une délibération, comme prévu par la circulaire du ministère de l’intérieur du 31 août dernier. "Il serait préjudiciable que ces actes soient remis en cause a posteriori par la chambre régionale des comptes", fait-il remarquer.