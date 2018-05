Les pompiers à la recherche d'une personne qui aurait été projetée dans le vide à Cilaos

En fin de matinée, les pompiers de Cilaos sont intervenus à la suite d'un accident survenu sur la RN5, entre le tunnel de Peter Both et la route de Palmiste rouge.



Un témoin aurait vu une voiture heurter le parapet et un piéton aurait été projeté dans la ravine en contrebas. La voiture, endommagée, ne se serait pas arrêtée. Sur place, les pompiers ont effectivement trouvé le parapet détruit ainsi que des traces de freinage.



Mais aucune trace visible d’une éventuelle victime. Les pompiers ont quand même mené des recherches en contrebas de la route pour lever le doute.



À 11H30, les recherches n'avaient toujours pas permis de confirmer les déclarations de ce témoin.



Les gendarmes sont à la recherche de la voiture suspectée d’être à l’origine de l’accident.