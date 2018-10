La grande Une Les pollueurs de la Rivière-du-Mât viennent s'excuser auprès de M.Vee





"C'est le même individu que l'on aperçoit dans la vidéo en train de déverser les déchets qui est venu s'excuser auprès de moi. Il a ramené son tracteur pour enlever les déchets situés sur mon terrain mais pour ceux qui sont restés dans la ravine, c'est autre chose", explique Daniel.



Si une plainte a été déposée par la Cirest et la mairie, Daniel attend toujours que les deux collectivités se manifestent auprès de lui pour récupérer les déchets restants. Une opération qui s'annonce délicate car le lit de la rivière depuis son terrain est difficile d'accès.



Quant aux commanditaires de ce dépôt sauvage, Daniel n'attend plus rien de leur part…"Vu le nombre de personnes qui m'ont félicité, je pense que cela a dû faire un gros coup et que les gens seront plus sensibilisés. Mais je trouve dommage que les magasins n'en n'ont rien à foutre de ce préjudice", déplore-t-il amèrement.



"Les gens vont savoir tôt ou tard"



Pour rappel, pas moins de 100m3 de détritus en tout genre (meubles, factures de clients, fauteuils), ont été jetés entre le terrain de Daniel et le lit de la Rivière-du-Mât, situé en contrebas. Une véritable atteinte portée à l'environnement et dont les commanditaires font toujours la sourde oreille. Contactés, ces derniers n'ont pas donné suite à nos appels.



Daniel ne leur demande pas de réparation financière mais attend au moins qu'ils "assument leur part de responsabilité". "C'est la moindre des choses. De toute façon, les gens vont savoir tôt ou tard d'où viennent ces déchets".



Depuis sa découverte de dimanche, les policiers ont notamment pu trouver dans l’amas de déchets les noms de clients. Les policiers ont même appelé les particuliers qui les ont donc mis sur la piste d’enseignes où ils avaient acheté des meubles. Des convocations ont d'ores et déjà été émises par les forces de l'ordre.



